Киев пригрозил запретить Собчак въезд на Украину

Украина может запретить въезд в страну кандидату в президенты России Ксении Собчак. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, видео доступно на YouTube.

«В случае, если госпожа Собчак имела неосторожность заезжать в Крым не через территорию материковой Украины, и это зафиксировано Службой безопасности Украины, то она может получить запрет на въезд на территорию Украины на срок до пяти лет», — сказала Джапарова. Полуостров Собчак посещала в апреле 2014 года.

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Комментируя появившуюся ранее информацию о желании Собчак посетить Крым, получив на это разрешение Киева, Джапарова отметила, что в таком случае кандидату в президенты России предстоит лично подать документы в Государственную миграционную службу Украины.

«Она является гражданкой России и для нас классифицируется как гражданка иностранного государства. Собчак может подать представление на получение специального разрешения. Это делается через Государственную миграционную службу, а не через Министерство иностранных дел. (...) Для того, чтобы получить это разрешение, она должна лично подать документы на получение этого разрешения», — рассказала Джапарова. По ее словам, после подачи документов Государственная миграционная служба должна в течение пяти дней определить, может ли Собчак въехать в Крым через Украину.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал просьбу Собчак предоставить ей разрешение на въезд в Крым «политической шизофренией». При этом он отметил, что «придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым — это позитив».

6 марта Собчак рассказала, что обратилась в украинское посольство с просьбой разрешить ей посещение Крыма. «Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно», — заявила она.

В октябре кандидат в президенты России предложила провести на полуострове новый референдум, подчеркнув, что с точки зрения международного права он принадлежит Украине.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев продолжает считать полуостров своей территорией, которую Россия временно оккупировала.

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