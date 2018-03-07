Собчак угодила на «Миротворец»

Кандидат в президенты России Ксения Собчак внесена в базу данных сайта «Миротворец». Она обвиняется в нарушении государственной границы Украины и незаконном посещении Крыма.

«Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым в апреле 2014 года. Манипулирование общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов. В 2014 году оправдывала российскую оккупацию Автономной Республики Крым», — вменяют в вину кандидату в президенты России создатели сайта.

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Ранее первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев может запретить Собчак въезд на территорию Украины в течение пяти лет. Полуостров Собчак посещала в апреле 2014 года.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал просьбу Собчак предоставить ей разрешение на въезд в Крым «политической шизофренией». При этом он отметил, что «придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым — это позитив».

6 марта Собчак рассказала, что обратилась в украинское посольство с просьбой разрешить ей посещение Крыма. «Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно», — заявила она.

В октябре 2017 года кандидат в президенты России предложила провести на полуострове новый референдум, подчеркнув, что с точки зрения международного права он принадлежит Украине.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев продолжает считать полуостров своей территорией, которую Россия временно оккупировала.

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