Собчак попросила Киев пустить ее в Крым

Кандидат в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак обратилась в украинское посольство с просьбой разрешить ей посещение Крыма. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» во вторник, 6 марта.

«Я уже направила письмо в посольство Украины, мы ждем ответа. Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно», — сказала Собчак в ответ на вопрос о намерении посетить полуостров в ходе предвыборной кампании.

«Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда», — добавила она.

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Ранее Собчак отказалась от агитации в Крыму. Она также предлагала провести на полуострове новый референдум и подчеркивала, что с точки зрения международного права полуостров принадлежит Киеву. Кроме того, Собчак называла жителей Крыма неполноценными по отношению к миру. По мнению кандидата, в дальнейшем полуостров будет нищать, а бюджетных денег на Крым будет тратиться все больше.

В Кремле с ее позицией выражали несогласие.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. В соответствии с позицией Киева, полуостров является территорией Украины, которую Россия временно оккупировала.

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