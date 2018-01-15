Собчак назвала жителей Крыма неполноценными по отношению к миру

Потенциальный кандидат в президенты России от партии «Гражданская инициатива» и телеведущая Ксения Собчак в эфире радио «КП» назвала жителей Крыма неполноценными по отношению к миру.

«Мы же сами говорим, что Крым — часть России. Но почему на территории Крыма, за который вы так ратуете, нет ни одного отделения Сбербанка? Почему эти люди не могут выезжать за границу? Почему в Крыму не проводится ни один матч чемпионата мира по футболу? Потому что туда никто не приедет», — сказала она.

Как говорит Собчак, международные компании не хотят приходить в регион, потому что боятся попасть под санкции. По ее мнению, из-за этого полуостров будет нищать, люди будут жить плохо, а бюджетных денег на Крым будет тратиться все больше.

«Я не хочу русским людям такой жизни. Я хочу, чтобы они были частью большой страны и полноценными жителями. Сейчас жители Крыма неполноценны по отношению к миру. Я против этого», — заключила телеведущая.

В октябре 2017 года Ксения Собчак предложила провести в Крыму новый референдум. По ее мнению, голосование в марте 2014 года на полуострове референдумом назвать нельзя, так как с точки зрения международного права полуостров принадлежит Киеву. По этой же причине кандидат в президенты отказалась от агитации в Крыму.

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