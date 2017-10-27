В Крыму прокомментировали слова Собчак о новом референдуме на полуострове

Проводить повторный референдум о принадлежности крымского полуострова бесполезно, выбор жителей не изменится, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Крыма Ремзи Ильясов.

«Все должны понять, что крымчане сделали свой окончательный выбор и он не изменится, сколько референдумов ни проводи. Поэтому не нужно без конца ворошить этот вопрос. Все это просто риторика. Для всех очевидно, что выбор крымчан состоялся и он не изменится, поэтому проводить повторный референдум бесполезно», — сказал Ильясов.

Предложение Собчак он назвал попыткой политика обратить на себя внимание и заработать дешевый политический капитал.

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27 октября решившая баллотироваться в президенты телеведущая Ксения Собчак предложила провести на полуострове новый референдум. «Россия нарушила свои международные обязательства. И это основная точка отсчета. В Крыму живут люди. Мы не можем к ним отнестись, как к субъектам геополитики. Я вижу выход из ситуации через новый независимый референдум, который подразумевает разные точки зрения», — отметила она.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после состоявшегося в регионе референдума, в ходе которого подавляющее большинство проголосовавших поддержали такое решение. Киев признать результаты плебисцита отказался. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.