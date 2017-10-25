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В Кремле отреагировали на слова Собчак о принадлежности Крыма

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление телеведущей Ксении Собчак о принадлежности Крыма Украине неверными. Его слова в среду, 25 октября, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это неправильное заявление по сути и по форме, и с точки зрения международного права. Де-юре и де-факто Крым является неотъемлемой частью Российский Федерации», — заявил Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что территориальная суверенность полуострова не подлежит обсуждению «никак и ни с кем».

В то же время Песков отказался рассуждать о том, являются ли слова телеведущей нарушением закона. «Привлечение к уголовной ответственности — не вопрос в прерогативе Кремля», — напомнил он.

24 октября Собчак на своей первой пресс-конференции после вступления в президентскую гонку 2018 года заявила, что с точки зрения международного права, Крым принадлежит Киеву, а Москва нарушила Будапештский меморандум 1994 года, гарантирующий безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.

Телеведущая считает, что ее мнение касательно принадлежности полуострова не является преступлением.

Предыстория: Собчак назвала Крым украинским
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