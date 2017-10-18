Собчак пойдет в президенты России

Телеведущая Ксения Собчак объявила о решении участвовать в выборах президента России, которые пройдут в марте 2018 года. Об этом она сообщила в письме для газеты «Ведомости».

«Я Ксения Собчак, мне 35 лет, всю свою жизнь я живу и работаю в России, и мне не все равно, какой станет моя страна. Я ответственно отношусь к любым действиям на общественном поприще, и, осознав все риски и невероятные сложности такой задачи, я решила, что мое участие в президентских выборах действительно может быть шагом на пути к столь необходимым нашей стране преобразованиям», — написала она.

По мнению Собчак, ее выдвижение может стать полезным и для оппозиции, и для всего общества.

Она также раскритиковала идею бойкота выборов, сравнив себя с графой «против всех». «Я против революции. Но я — хороший посредник и организатор», — заверила телеведущая.