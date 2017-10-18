Собчак припомнили бурное прошлое и признали ее выдвижение «ходом конем»

В социальных сетях живо отреагировали на заявление Ксении Собчак об участии в выборах президента России.

Пользователи обвинили потенциального кандидата во вранье с первого же слова. В предвыборном ролике, опубликованном на сайте Собчак, телеведущая говорит, что ей 36 лет, однако, судя по «Википедии», 36-летие Собчак еще не наступило. В то же время в письме Собчак, опубликованном на сайте газеты «Ведомости», она сообщает, что ей 35 лет.

В предвыборных фотографиях Собчак нашли пугающее сходство с Джокером.

А также упрекнули в использовании фотофильтров, корректирующих кожу.

Пофантазировали о том, как Собчак, имеющая богатое светское прошлое, будет собирать средства на предвыборную кампанию.

Собчак придумали и предвыборный ролик.

Пользователи не забыли посмеяться над внешностью телеведущей, которая идет на выборы.

Пользователи пофантазировали, как, с учетом прошлого Собчак, изменится политика, если она придет к власти.

Собчак объявила о решении участвовать в выборах президента России вечером 18 октября. Она раскритиковала идею бойкота выборов и сравнила себя с графой «против всех». Ее сайт носит аналогичное название — sobchakprotivvseh.ru.