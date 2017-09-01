Выборы с участием Собчак предложили провести на «лобном месте» «Дома-2»

Пользователи сети с иронией отреагировали на информацию СМИ о возможном участии Ксении Собчак в предстоящих выборах президента. Телеведущей припомнили участие в предыдущих проектах, придумали слоган и представили, как приход Собчак изменит выборы.

Некоторые предположили, что фотографии Собчак для Playboy вполне сойдут для предвыборных плакатов.

В паблике MDK шутят, что выборы перенесут на «лобное место» — судилище проекта «Дома-2», который долгое время вела Собчак.

Шутят и о том, как будет проходить подготовка к выборам.

Ранее Собчак абстрагировалась от связей с администрацией президента, заявив, что не знает, «что там кто обсуждает в высоких кабинетах». Телеведущая также посетовала на то, что деловые издания, которые дали новость со ссылкой на свои источники, даже не попытались подтвердить информацию у нее. Имеет ли она президентские амбиции, Собчак не прокомментировала.