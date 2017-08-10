Удальцов назвал Собчак "троянской лошадью оппозиции"

Телеведущую Ксению Собчак в оппозиции называли троянской лошадью, рассказал на пресс-конференции координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Его слова приводит РЕН ТВ.

«Когда Собчак вошла в оппозицию — как ее называли в оппозиции, троянская лошадь, — сколько я боролся, чтобы ее убрали хотя бы из публичных мероприятий», — вспомнил он.

Также Удальцов, отбывший срок за организацию массовых беспорядков на Болотной площади, заявил, что намерен заняться возрождением «Левого фронта». Кроме того, он предложил выдвинуть единого кандидата от левых сил в президенты России на выборах 2018 года.

В июне 2012-го — спустя месяц после беспорядков в Москве — у ряда российских оппозиционеров прошли обыски в рамках «болотного дела». Так, у Собчак были изъяты более миллиона евро, 500 тысяч долларов и 485 тысяч рублей. В сентябре того же года следователи вернули деньги. Подозрения в том, что она уклонялась от уплаты налогов, не подтвердились. Другой оппозиционер, Илья Яшин, обратно деньги не получил.

Собчак, как и Удальцов, состояла в Координационном совете оппозиции — негосударственном политическом органе, который существовал с октября 2012-го по октябрь 2013-го. Сами члены совета неоднократно называли его работу неэффективной.