Удальцов предложил выдвинуть единого кандидата в президенты от левых сил

Оппозиционер Сергей Удальцов, отбывший срок за организацию массовых беспорядков на Болотной площади, намерен возродить движение «Левый фронт». Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг, 10 августа, передает «Интерфакс».

«Для себя я вижу ближайшие задачи: максимальную активизацию левого движения, в первую очередь непарламентского, чем и занимался "Левый фронт"», — сказал Удальцов. Для этого в ближайшие дни он проведет встречи с левыми организациями, осенью будет организована конференция.

Кроме того, он считает возможным объединение левых сил, в том числе парламентских, для выдвижения единого кандидата в президенты России на выборах 2018 года. «Надеюсь на их мудрость провести праймериз и выдвинуть свежего, сильного кандидата, более молодого», — отметил он.

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Оппозиционер обратится с этим предложением к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и председателю «Справедливой России» Сергею Миронову. При этом Удальцов подчеркнул, что он как человек с непогашенной судимостью за тяжкое преступление не имеет президентских амбиций.

В ходе пресс-конференции координатор «Левого фронта» также сообщил, что за время тюремного заключения не изменил своих политических взглядов и остается «жестким критиком» действующей власти. Ключевую задачу оппозиции Удальцов видит в осуществлении «левого поворота», на который, по его мнению, «есть запрос во всем мире».

Удальцов вышел на свободу 8 августа. Комментируя это событие, Леонид Развозжаев — один из соратников Удальцова — выразил надежду, что он «набрался еще больше жизненного опыта» и в будущем «поведет активную политическую деятельность».

В 2014 году Мосгорсуд признал Удальцова и Развозжаева виновными в организации беспорядков во время согласованной со столичными властями акции «Марш миллионов», которая прошла 6 мая 2012-го. Суд приговорил оппозиционеров к 4,5 годам тюрьмы.