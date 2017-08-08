Соратник Удальцова прокомментировал выход оппозиционера на свободу

Выход на свободу координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, осужденного по делу о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве, — «замечательное событие для политически активных граждан России». Такое мнение во вторник, 8 августа, в беседе в радиостанцией «Говорит Москва» высказал соратник оппозиционера Леонид Развозжаев.

«Я думаю, что он в заточении набрался еще больше жизненного опыта, мудрости. Надеюсь, сейчас поведет активную политическую деятельность», — сказал он.

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Об освобождении Удальцова из тамбовской колонии общего режима общего режима стало известно ранее во вторник.

В марте прошлого года Рассказовский районный суд Тамбовской области отклонил прошение оппозиционера об условно-досрочном освобождении. Против УДО выступили представители ФСИН, сообщив суду, что осужденный имеет восемь взысканий и ни одного поощрения.

В июле 2014 года Мосгордсуд признал Удальцова и Развозжаева виновными в организации беспорядков во время согласованной со столичными властями акции «Марш миллионов», которая прошла 6 мая 2012-го. Тогда демонстрация закончилась столкновениями с полицией: пострадали десятки человек, сотни протестующих были задержаны. Суд приговорил оппозиционеров к 4,5 годам лишения свободы.

Развозжаев вышел на свободу в апреле этого года. Еще один соратник Удальцова — Константин Лебедев, также обвиненный в организации массовых беспорядков, — признал вину и заключил сделку со следствием. Он вышел на свободу по УДО в мае 2014-го.