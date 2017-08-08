Оппозиционер Удальцов вышел на свободу

Осужденный по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 40-летний Сергей Удальцов вышел на свободу. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает телеканал «Коммерсантъ» со ссылкой на пост жены оппозиционера в Facebook.

Он отбывал срок в колонии общего режима в Тамбовской области.

14 марта сообщалось, что Верховный суд России отклонил надзорную жалобу Удальцова на приговор. ВС рассматривал жалобу 2,5 месяца. За год до этого, в марте 20016-го, Рассказовский районный суд Тамбовской области отклонил прошение оппозиционера об УДО. Против освобождения выступили представители ФСИН, сообщив суду, что осужденный имеет восемь взысканий и ни одного поощрения.

В июле 2014 году Мосгордсуд приговорил Удальцова 4,5 годам лишения свободы за организацию беспорядков во время согласованного со столичного властями «Марша миллионов» в 2012 году.