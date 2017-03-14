Верховный суд отказался пересматривать дело оппозиционера Удальцова

Верховный суд России отклонил надзорную жалобу оппозиционера Сергея Удальцова на приговор по делу об организации массовых беспорядков на Болотной площади Москвы. Об этом во вторник, 14 марта, сообщила РИА Новости его адвокат Виолетта Волкова.

По ее словам, ВС истребовал материалы дела, рассматривал жалобу 2,5 месяца. Адвокат не исключает возможность обратиться непосредственно к председателю инстанции Вячеславу Лебедеву.

«Теперь мы ждем решения Европейского суда по правам человека. Дело там практически рассмотрено — Россия уже ответила на вопросы суда, но, к сожалению, он не торопится выносить решение», — добавила Волкова.

По ее словам, Удальцов теперь категорически отказывается подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении — после того, как в первый раз суд отказал ему, ссылаясь на нарушение.

Рассказовский районный суд Тамбовской области 29 марта 2016 года отклонил прошение оппозиционер об УДО. Против освобождения выступили представители ФСИН, сообщив суду, что осужденный имеет восемь взысканий и ни одного поощрения.

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В настоящее время Удальцов отбывает наказание в колонии №3 Тамбовской области.

В июле 2014 года Мосгорсуд приговорил Удальцова и Леонида Развозжаева к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за организацию массовых беспорядков в ходе «Марша миллионов» 6 мая 2012 года.

Согласованная с властями акция оппозиции, проходившая на Болотной площади в центре Москвы, закончилась столкновениями с полицией, были задержаны около 400 человек. В тот же день было возбуждено уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам и применения насилия в отношении представителей власти. Рядовые участники беспорядков были осуждены на сроки от условного до четырех лет колонии. Несколько фигурантов амнистировали, а один проходит принудительное психиатрическое лечение.