Удальцов отказался изменять своим политическим взглядам

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил, что за время тюремного заключения не изменил своим политическим взглядам. Такое заявление оппозиционер сделал на пресс-конференции в четверг, 10 августа, передает ТАСС.

«Эти 4,5 года никак не изменили мою жизненную позицию, мое мировоззрение и мое отношение к действующей власти. Я как был жестким критиком [президента России Владимира] Путина, правительства, всей этой нашей элиты, которая заправляет в стране так им и остаюсь», — сказал Удальцов.