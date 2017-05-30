Собчак предложила оградить Монако от бедных туристов

Телеведущая Ксения Собчак полагает, что в Монако нужно ввести специальный туристический налог, чтобы туда не смогли приехать бедные путешественники. Об этом она написала в своем блоге в Instagram.

Собчак рассказала, что отдыхает сейчас в Бутане. По законам этого азиатского королевства, турист должен потратить не менее 250 долларов в сутки, а также заплатить налог — 70 долларов за каждый день пребывания. «Что отрезает сразу кэмпинги и кучи китайцев. В итоге — чисто и пока очень-очень красиво», — заметила телеведущая.

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«Надо такой закон подсказать принцу Альберу (правящий князь Монако — прим. «Ленты.ру»), а то в Монако в августе фотографирующих "бохатую жизнь" стало столько, что "бохатая жизнь" в Монако раньше конца сентября и носа теперь не сует», — заключила Собчак.

В январе президент тихоокеанского государства Палау предложил строить в стране только пятизвездочные отели. По его мнению, таким образом страна будет привлекать обеспеченных иностранцев, а не малоимущих туристов.