Островное государство в Тихом океане решило отказаться от бедных туристов

Президент Палау Томас Ременгесау представил законопроект, согласно которому на островном государстве будут строиться только пятизвездочные отели. Об этом пишет издание The Telegraph.

Политик решил перейти от количества к качеству в плане развития местного рынка туризма и сделать акцент на привлечении богатых путешественников, а не большого числа бедных туристов, которые, к тому же, причиняют вред экологии. По словам Ременгесау, в данном случае турпоток на Палау упадет, но суммарные траты отдыхающих возрастут, так как в страну будут приезжать более обеспеченные гости.

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Ременгесау также заявил, что он призывает элитные отели самим развивать соответствующую туристическую инфраструктуру, к примеру, строить дороги и создавать системы очистки воды.

В ответ власти Палау вознаградят бизнесменов, предоставив им налоговые льготы и другие послабления, пообещал он. Президент подчеркнул, что подобное сотрудничество будет выгодно обеим сторонам.

Республика Палау — ассоциированное с США государство в Филиппинском море Тихого океана. На индустрию туризма приходится примерно 85 процентов ВВП страны.

Однако из-за наплыва путешественников страдает природа Палау, в частности, разрушаются коралловые рифы. Острова пользуются большой популярностью у организованных китайских туристов, которые тратят скромные суммы на отдыхе.

Перелет из Москвы в Палау длится почти 18 часов. Прямых рейсов на этом направлении нет. По данным сервиса Aviasales, путешествие из российской столицы в крупнейший город страны Корор (туда-обратно) обойдется в сумму от 342 тысяч рублей на одного человека.