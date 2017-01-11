Туристов-гомосексуалистов из ЕС отказались пускать в псковский отель

Двух гостей из ЕС отказались заселять в отель города Остров в Псковской области в связи с их нетрадиционной ориентацией. Об этом в среду, 11 января, сообщает kp.ru.

На гостиницу «Остров-Парк» пожаловался на сайте турсервиса TripAdvisor пользователь под псевдонимом Alex A. По его словам, он с другом неоднократно останавливался в этом отеле.

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«Но в один день нам почему-то было отказано в заселении без каких-либо объяснений, в достаточно грубой форме. Причин отказа, кроме как гражданство ЕС, я не вижу», — написал турист.

Управляющий «Островом-Парком» Дмитрий Блицын рассказал, что двое мужчин останавливались в его отеле в начале 2015 года. «Они приезжали пару раз. Первый раз все было тихо и мирно, во второй раз они приехали с другим настроением, стремились выставить свои отношения напоказ», — вспоминает Блицын.

По его словам, после этого постояльцы были внесены в черный список отеля. Спустя некоторое время от мужчин снова пришла заявка на бронирование, и отель не стал ее удовлетворять. Управляющий пояснил, что гостям было отказано не из-за их нетрадиционной ориентации, а потому что они демонстрировали свои чувства друг к другу на публике.

«Никто не ходит и не смотрит, как мужчина с мужчиной ночует. Но если есть публичная демонстрация, то мы на нее отреагируем. Мы стараемся себя позиционировать как семейный отель. И их поведение под это не подпадает», — пояснил Блицын.

