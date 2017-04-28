В Венеции решили бороться с наплывом туристов

Мэрия Венеции намерена ограничить число посещающих итальянскую провинцию туристов. Для этой цели в городе решили установить специальные счетчики, пишет газета La Repubblica.

Приборы предполагается разместить в главных пунктах, через которые прибывают основные потоки отдыхающих. Устройства будут подсчитывать зарубежных гостей.

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На основании таких данных администрация города хочет регулировать турпоток. Подобную инициативу должны одобрить власти Италии и руководство ЮНЕСКО (Венеция входит в список Всемирного наследия организации).

Как заявил мэр города Луиджи Бруньяро (Luigi Brugnaro), администрация разработала целый ряд мероприятий для регулирования турпотока. Чиновники, в частности, опубликуют информацию о датах, когда в город съезжается множество гостей.

Кроме того, власти собираются изменить режим работы судов, перевозящих отдыхающих по Большому каналу в Венеции, и увеличить число сотрудников правоохранительных органов. Бруньяро также пообещал запустить международную кампанию, призванную разъяснить, что город не выдерживает наплыва путешественников.

В марте 2016 года на Пасху в Венецию прибыли более 300 тысяч человек, что превышает численность местного населения (примерно 270 тысяч человек).

В январе Барселона приняла закон, вводящий мораторий на строительство отелей в столице Каталонии. Такие нормы, по мнению местных чиновников, должны ограничить приток туристов в испанский город.

