В Барселоне собрались принять антитуристический закон

Власти Барселоны планируют принять в пятницу, 27 января, закон, касающийся отелей и других объектов размещения в испанском городе. Новые нормы должны ограничить приток туристов, пишет газета The Guardian.

Закон вводит мораторий на строительство гостиниц в столице Каталонии. Однако он не коснется отелей, которые уже начали возводить на данный момент. Новые нормы также приостанавливают выдачу лицензий для туристических объектов размещения. Кроме того, ограничивается количество предлагаемых отелями и иными подобными заведениями мест для путешественников.

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В 2016 году в Барселоне побывали около 32 миллионов туристов, примерно половина из них не оставалась с ночевкой. Население испанского города при этом составляет порядка 1,6 миллиона человек.

Рост потока гостей вызывает недовольство многих местных жителей. В минувшую субботу, 21 января, в городе прошла акция протеста. Ее участники выступали против слишком низких, по их мнению, зарплат в туристической сфере Барселоны.

Представители местной индустрии путешествий раскритиковали новый закон. По мнению экспертов, он демонизирует туристов и нанесет удар по уже ослабленной экономике Барселоны.

В настоящее время в испанском городе насчитывается около 75 тысяч мест в отелях и примерно 50 тысяч в других законно работающих объектах размещения. Еще такое же количество мест предлагают нелегальные заведения.

Ранее в январе сообщалось, что тихоокеанское островное государство Палау решило строить только пятизвездочные отели, чтобы привлекать богатых туристов, а не бедных путешественников.

