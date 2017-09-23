Собчак ответила на критику Навального и обвинила его в вождизме

Журналистка Ксения Собчак на своей странице в Instagram разместила ответ оппозиционеру Алексею Навальному, который ранее обрушился на нее с критикой из-за информации в СМИ о ее планах участвовать в президентских выборах.

Телеведущая возмутилась тем, что политик, с которым она находится в приятельских отношениях, не позвонил ей, чтобы узнать ее позицию относительно грядущих выборов, а решил «кормиться какими-то сливами», которые были сделаны для того, чтобы «дискредитировать» ее и «"утопить" на старте». Собчак также упрекнула Навального за то, что он назвал ее праволиберальные взгляды людоедскими и присвоил ей слова и идеи, которые она не говорила и не разделяет.

По словам журналистки, самым обидным для нее стало то, что Навальный ранее убеждал ее войти в Координационный совет оппозиции, а теперь из его слов следует, что ее место в шоу-бизнесе.

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«Это же лицемерие, против которого ты всегда выступал! Еще раз, ты большой молодец и делаешь много важного для нашей страны и многим рискуешь, но отталкивать собственных союзников, как только где-то замаячила перспектива политической конкуренции, — это неправильно и это вождизм», — подчеркнула Собчак.

21 сентября на YouTube-канале Навального появилась запись, в которой он, в частности, прокомментировал информацию о планах Собчак побороться за пост главы государства в 2018-м. Он заявил, что телеведущая решила участвовать в «омерзительной игре под названием "давайте притащим на выборы либеральное посмешище"», а также охарактеризовал ее праволиберальные взгляды как людоедские.

«Нужно осознавать, что она не политик. Она трудится, без всякой иронии говорю, но немножко в другой сфере — она в шоу-бизнесе. Поэтому для нее участие в избирательной кампании с любым результатом (...) — это плюс к ее карьере в шоу-бизнесе», — отметил Навальный, пояснив, зачем Собчак нужно участие в президентской гонке.

В начале сентября газета «Ведомости» писала, что в администрации президента подумывают о том, чтобы выставить женщину в качестве «спарринг-партнера главного кандидата в президенты». Идеальным кандидатом близкие к администрации источники называли Собчак. Позднее ряд СМИ, в том числе «Русская служба Би-би-си», сообщил, что она уже подыскивает руководителя предвыборного штаба, но пока без особых успехов.