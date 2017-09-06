Пинками отбивающийся от сарделек Навальный стал мемом

Оппозиционер Алексей Навальный со связкой сарделек на шее позабавил соцсети. Пользователи вдохновились фотографией, на которой политик отвечает обидчику пинком, и придумали смешные подписи к снимку.

Юзеры отметили бойцовские качества политика и сочли его удар достойным экранизации.

Некоторым показалось неслучайным, что за последнюю неделю Навальный дважды попадал в такие ситуации. Ему, в частности, припомнили недавний перекус «Дошираком» и потребовали сделать выбор между лапшой и мясным изделием.

Кое-кто доработал предвыборный плакат с Навальным.

Связку с сардельками на Навального навесили в аэропорту Домодедово, куда политик прилетел из Страсбурга. Он остановился по просьбе девушки, пожелавшей с ним сфотографироваться, в этот момент на него налетели сзади с сардельками.