PornHub предложил Навальному выкупить видео его жены

PornHub предложил оппозиционеру Алексею Навальному выкупить видео, снятое его женой Юлией. Сообщение было опубликовано в паблике порнохостинга во «ВКонтакте».

«Алексей, мы тоже готовы заплатить 10 тысяч за какое-нибудь видео, снятое вашей женой», — заявили в администрации группы, судя по всему, намекая на ролик, проданный супругой оппозиционера информационному порталу Life.

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В комментариях под постом подписчики PornHub принялись активно делиться фантазиями, о том, как должно будет выглядеть «какое-нибудь видео» Навального и его жены.

«Муж смотрит, как жена борется с коррупционером. Мы хотим узнать, какова она в плане коррупции. Жена Навального жестко борется с коррупцией от первого лица», — заявили они.

Некоторым показалось, что предложение порнохостинга несколько пошловато. «Пошловато? Вы вообще на сайт заходили?» — поинтересовались в ответ представители PornHub.

В середине июля британский таблоид Daily Mail проиллюстрировал фотографией Навального новость о том, что PornHub в России вводит авторизацию через «ВКонтакте». «Неясно, связаны ли последние меры безопасности, заставляющие пользователей входить в систему через сайт социальной сети "ВКонтакте", с документальным фильмом "Навальный"», — отметили в издании.

