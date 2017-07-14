Daily Mail проиллюстрировала новость о PornHub фотографией Навального

Британский таблоид Daily Mail сопроводил фотографией оппозиционера Алексея Навального новость о том, что PornHub в России вводит авторизацию через «ВКонтакте». Издание разместило в Twitter заголовок статьи и ведущую на нее ссылку, проиллюстрировав снимком политика, 11 июля. Скриншот твита 13 июля появился в Telegram-канале «Снизу постучали».

— Daily Mail Online (@MailOnline) 11 июля 2017, 10:30

Заголовок статьи гласит: «В условиях ужесточения безопасности посетителям PornHub в России требуется паспорт для доступа к содержимому» (чтобы завести аккаунт во «ВКонтакте», нужно ввести свой номер телефона, а значит, по паспорту приобрести сим-карту— прим. «Ленты.ру»).

Статья посвящена разбору решения PornHub ввести авторизацию и судьбе ресурса в России. Навальный упоминается в ней несколько раз. В частности, издание пишет, что в конце мая на PornHub загрузили фильм-расследование Навального и его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о российском премьер-министре Дмитрии Медведеве. Это произошло после того, как Люблинский суд Москвы постановил опровергнуть сведения в фильме и удалить его.

«Неясно, связаны ли последние меры безопасности, заставляющие пользователей входить в систему через сайт социальной сети "ВКонтакте", с документальным фильмом "Навальный"», — рассуждает автор Daily Mail.

PornHub был заблокирован в России в сентябре 2016 года вместе с другим популярным порносайтом YouPorn как ресурсы, контент которых способен оказывать негативное воздействие на психику человека и потенциально — отрицательно влиять не детей. В апреле 2017 года доступ к ресурсу на территории был восстановлен.