Россиянам вернули доступ к PornHub

Один из крупнейших в мире порноресурсов PornHub снова доступен на территории России. При попытке зайти на страницу портала на экране появляется сообщение, написанное на русском языке, о неправомерности использования сайта несовершеннолетними. Пользователь обязан ввести дату своего рождения для подтверждения возраста, и после этого PornHub работает в обычном режиме.

В едином реестре ресурс до сих пор значится заблокированным.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский рассказал «Ленте.ру», что решение о снятии блокировки принял суд 7 апреля. Он отметил, что портал стал доступен в день рождения Рунета, но в ведомстве предпочли не сообщать об этом.

На территории России в реестре запрещенных порносайтов также находятся популярные ресурсы Brazzers и YouPorn. Решение о блокировке Brazzers было вынесено 31 октября 2016 года Большеглушицким районным судом Самарской области. В материалах дела говорилось о негативном воздействии порно на психику человека.

YouPorn был заблокирован в июне 2016 года по тем же причинам.