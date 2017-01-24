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В России впервые добились разблокировки порносайта

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В России отменили блокировку порносайта YouPorn. Об этом на своей странице в Facebook рассказал приморский адвокат Алексей Клецкин.

Он рассказал, что к нему обратилась канадская юридическая фирма Gowling WLG International Inc, представляющая интересы компании YouPorn. По словам адвоката, представители порносайта узнали о блокировке ресурса в России через СМИ, а юриста искали во Владивостоке, чтобы иметь возможность «помогать на месте».

Клецкин сообщил, что YouPorn не уведомили о судебном процессе, что стало нарушением. Кроме того, прокуратура настаивала на том, что сайт небезопасен для детей, хотя в действительности посетители обязаны пройти процедуру подтверждения возраста.

Как отмечается, решение об ограничении доступа к сайту было принято на основе экспертизы, проведенной помощницей прокурора. В документе значилось, что женщина с помощью телефона Samsung Galaxy 5 провела проверку и обнаружила на YouPorn «информацию порнографического характера».

Иск канадской фирмы и приморского адвоката был удовлетворен во вторник, 17 января. Это первый случай, когда юристам удалось успешно оспорить решение об ограничении доступа к ресурсу со взрослым контентом.

Решение о блокировке YouPorn было принято в июне 2016 года Первореченским районным судом, а в сентябре Роскомнадзор внес ресурс в реестр запрещенных сайтов. На данный момент сайт по-прежнему недоступен, поскольку все еще находится в реестре.

YouPorn и PornHub — крупнейшие в мире компании по производству контента порнографического характера.

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