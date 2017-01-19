Слепые поведали об опыте прослушивания порно

Слепые интернет-пользователи в интервью Esquire рассказали о своем опыте прослушивания порнографических роликов.

Летом 2016 года сайт для взрослых PornHub объявил о начале производства контента для незрячих людей. По мнению представителей ресурса, для пользователей сайта, лишенных возможности видеть, необходимо создавать отдельные видеоролики с описанием действий актеров.

В PornHub посчитали, что аудиосопровождение традиционных роликов для слепых посетителей ресурса бесполезным, поскольку они не знают, что происходит на экране.

41-летний мужчина по имени Дэвид, потерявший зрение в 17 лет, рассказал, что раньше ему приходилось слушать эротические рассказы. После использования нововведения PornHub он отметил, что озвученные ролики «более яркие и реалистичные».

Житель Австралии, потерявший возможность видеть в возрасте трех лет, рассказал, что обычно слушает версию ролика с описанием, а затем включает традиционное видео со звуком.

PornHub выпустил более 50 роликов с описательной аудиодорожкой и планирует дальше развивать это направление.