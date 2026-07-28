ВС России нанесли удар по центру Херсона

Прокудин: ВС России нанесли артиллерийский удар по центру Херсона

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по центральному району подконтрольного Киеву Херсона. Об этом заявил глава местной областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в Telegram.

«Примерно в 04:30 российские военные обстреляли из артиллерии Центральный район Херсона», — написал Прокудин.

Он сообщил, что в ночь на 28 июля армия России атаковала в Херсоне критическую инфраструктуру. Однако какие именно объекты попали под удар, глава херсонской ОВА не уточнил.

Ранее стало известно, что Россия ударила по Одессе, Черноморску и Николаеву. Целями были порты в данных городах.