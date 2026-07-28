Блогерша обвинила мужа в педофилии и поплатилась жизнью

Блогерша из США Сара Гилсон обвинила мужа в педофилии и поплатилась жизнью

Блогерша из США Сара Гилсон обвинила мужа Джереми Даффи в педофилии и поплатилась жизнью. Об этом сообщает NBC News.

По данным полиции, блогерша была застрелена супругом в минувший четверг, 23 июля. После преступления Даффи совершил самоубийство. При этом 10 июля блогерша попросила выдать охранный ордер, запрещающий мужу приближаться к ней.

Через день после этого, 11 июля, Гилсон опубликовала в соцсети TikTok видео, в котором обвинила мужа в педофилии. Она узнала, что Даффи, работая тренером женской юношеской баскетбольной команды, в течение длительного времени домогался одной из своих подопечных.

«Готовлюсь к выходу документального фильма Netflix о моем будущем бывшем супруге, который, как я недавно узнала, является педофилом», — указала блогерша в подписи к ролику, где она садилась на стул перед камерой.

Ранее стало известно, что блогерша из США Габриэла Гонсалес попала под арест после того, как полиция выяснила, что она хотела расправиться с бывшим возлюбленным. В подготовке преступления ей помогал отец.