09:16, 21 мая 2026

24-летняя блогерша захотела расправиться с бывшим возлюбленным и попалась полиции

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: BreizhAtao / Shutterstock / Fotodom

Блогерша из США Габриэла Гонсалес и ее отец Франсиско Гонсалес попали под арест после того, как полиция выяснила, что они хотели расправиться с ее бывшим возлюбленным, певцом Джеком Эйвери. Об этом пишет газета USA Today.

По данным следствия, 24-летняя Гонсалес неоднократно говорила, что хочет смерти Эйвери, и обсуждала возможность найма киллера. В подготовке расправы над бывшим возлюбленным ей помогал отец. Он перевел деньги киллеру, чтобы тот инсценировал ДТП с участием певца.

Блогершу и ее отца взяли под стражу 18 мая. Им предъявили обвинения в сговоре с целью совершения убийства. Они предстанут перед судом.

Отмечается, что у Гонсалес и Эйвери был конфликт из-за семилетней дочери: они боролись за опеку над ребенком. Отец блогерши нанял частного детектива для слежки за певцом и сбора доказательств, которые могли бы быть использованы против него в споре об опеке.

Ранее сообщалось, что бывший участник аргентинской версии популярного реалити-шоу «Слепая любовь» (Love Is Blind: Argentina) Сантьяго Мартинес попал в тюрьму. Он пытался задушить бывшую жену подушкой.

