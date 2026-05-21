24-летняя блогерша захотела расправиться с бывшим возлюбленным и попалась полиции

Блогершу Гонсалес арестовали за сговор с целью расправы над бывшим возлюбленным

Блогерша из США Габриэла Гонсалес и ее отец Франсиско Гонсалес попали под арест после того, как полиция выяснила, что они хотели расправиться с ее бывшим возлюбленным, певцом Джеком Эйвери. Об этом пишет газета USA Today.

По данным следствия, 24-летняя Гонсалес неоднократно говорила, что хочет смерти Эйвери, и обсуждала возможность найма киллера. В подготовке расправы над бывшим возлюбленным ей помогал отец. Он перевел деньги киллеру, чтобы тот инсценировал ДТП с участием певца.

Блогершу и ее отца взяли под стражу 18 мая. Им предъявили обвинения в сговоре с целью совершения убийства. Они предстанут перед судом.

Отмечается, что у Гонсалес и Эйвери был конфликт из-за семилетней дочери: они боролись за опеку над ребенком. Отец блогерши нанял частного детектива для слежки за певцом и сбора доказательств, которые могли бы быть использованы против него в споре об опеке.

