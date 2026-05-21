Китайский инженер оценил подарок от Путина

09:53, 21 мая 2026

Китайский инженер Пэн Пай назвал фото с Путиным самым важным подарком
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Китайский инженер Пэн Пай, которого много лет назад президент России Владимир Путин поцеловал в лоб, оценил один из его подарков. Его слова приводит РИА Новости.

Речь идет о фото, сделанном в пекинском парке Бэйхай 26 лет назад. На нем запечатлены Путин, Пэн Пай и его отец. Помимо снимка, российский лидер преподнес инженеру редкий гербовый сервиз Императорского фарфорового завода, который давно снят с производства.

Для Пэн Пая оба подарка уникальны, но снимок с автографом Путина он назвал самым важным. «Если бы мне пришлось выбирать, то, наверное, фотография, которая сейчас в моих руках, для меня важнее, потому что я чувствую, что она ближе к президенту Путину», — признался он.

Кроме того, собеседник агентства уточнил, что был очень взволнован, когда получил этот снимок. Однако, по словам Пая, он еще не знает, где его повесит. Пока он озадачен тем, как привезти его домой в сохранности.

Ранее Путин объяснил Пэн Паю суть российской политики. По его словам, Москва и Пекин сотрудничают не против третьих стран, а в интересах собственного развития и национальных приоритетов. При этом он подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству со всеми странами без исключения, в том числе и с Соединенными Штатами.

