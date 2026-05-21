10:43, 21 мая 2026Россия

В России семья мусульман потребовала извинений после выдачи им тела родственницы в морге

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Новосибирске семья мусульман потребовала извинений после того, как морг выдал им неприкрытое тело пожилой родственницы. Об этом пишет Ngs.ru.

Как рассказала внучка женщины Альбина, сначала ее бабушке провели вскрытие, несмотря на то, что родственники выступали против — по мусульманским обычаям это допустимо лишь в случае насильственной смерти. «Так как она всего лишь месяц наблюдалась в больнице, нас направили все-таки в морг. Не дали нам справку, что смерть естественным образом наступила. Для нас и так это уже было достаточно тяжелой ситуацией», — поделилась собеседница издания.

После осмотра сотрудниками Новосибирского областного клинического бюро судебно-медицинской экспертизы семье сообщили, что тело можно забирать для доставки в мечеть. Для этого от мусульманского храма был организован транспорт. Однако, когда тело женщины вывезли из на каталке, чтобы переложить в гроб, родственники обнаружили, что оно полностью обнаженное.

Я в ужасе подбежала. У меня был большой черный палантин, и я скорее полностью ее укрыла. Этот момент меня убил больше всего из всего, что мы успели увидеть за это время. Это стыдно. Тут даже не только про мусульман речь

Альбинавнучка умершей женщины

Возмущенная внучка сочла произошедшее неуважением и потребовала разобраться в ситуации. Сначала перед ней извинились, но позже прислали противоречащий этому ответ, в котором говорилось, что сотрудники бюро судебно-медицинской экспертизы не обязаны одевать тела. «Написали, что они не обязаны обеспечивать этический вопрос. Что, если хватает пеленок — накрывают, если не хватает — берут с других. Еще пытались донести, что тогда был большой завал людей. Не было там завала», — заявила Альбина.

В Новосибирском областном клиническом бюро судебно-медицинской экспертизы журналистам пояснили, что вскрытие происходит в соответствии с федеральным законодательством и не зависит от религиозной принадлежности. Однако инцидент с обнаженным телом в учреждении назвали недопустимым. Его представители принесли извинения родственникам мусульманки, а также заверили, что с сотрудниками патологоанатомического отделения проведена разъяснительная работа.

Ранее в Рязанской области сотрудники морга предложили сложить тела заживо сгоревших в пожаре детей в пакеты маркетплейса. Как утверждается, работник учреждения также намекал на взятку, чтобы он начал работать.

