В России сотрудники морга предложили сложить тела сгоревших детей в пакеты маркетплейса

В морге под Рязанью предложили положить сгоревших детей в пакеты маркетплейса

В Рязанской области сотрудники морга предложили сложить тела заживо сгоревших в пожаре детей в пакеты маркетплейса. Об этом рассказала сестра несовершеннолетних Наталья Ратникова в беседе с ИА Регнум.

12 февраля в селе Желудево Шиловского района произошел пожар, жертвами которого стали супруги Сергей и Ирина Кондрашовы, а также двое их шестилетних детей. Как пишет агентство, этому предшествовало отключение газа за неуплату. В результате россиянам пришлось в сильные морозы топить дом газовыми баллонами.

Еще троих детей Кондрашовых в момент происшествия дома не было — двое их несовершеннолетних сыновей учатся в другом городе, а старшая дочь работает в Рязани. По ее словам, к похоронам тела предоставили в санитарных пакетах. «Когда дело дошло до деток, эти пакеты закончились и сотрудники предложили детей положить в обычный пакет», — пожаловалась она.

Собеседница агентства подчеркнула, что сотрудник морга пренебрежительно относился к своей работе и хамил родственникам, а также якобы не хотел отдавать тела, намекая на взятку. Мужчина, утверждает Ратникова, заявил, что у него много дел и, чтобы начать, ему нужно заплатить деньги. Сам он в это время находился в кабинете. «Когда к нему зашли в кабинет и спросили, сколько нам еще ждать, он ответил: "Сколько будете со мной ругаться, столько и будете ждать". Нам пришлось звонить в администрацию Шиловского района», — рассказала сестра сгоревших детей.

Прибывшие на место сотрудники местной администрации поговорили с работником морга, после чего тот приступил к работе. Ратникова добавила, что такие ситуации в учреждении происходят постоянно, в том числе доходит до пропаж ценностей у умерших.

Ранее сообщалось, что в Среднеколымске в Якутии тела умерших вынуждены хранить в подвале рядом с продуктами. Как пояснили местные жители, до приезда криминалистов трупы хранятся в подвале рядом с провизией, которую завозят в населенный пункт, так как морга там нет.