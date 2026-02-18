Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:59, 18 февраля 2026Россия

В российском городе тела умерших хранили рядом с продуктами

В Среднеколымске тела умерших вынуждены хранить рядом с продуктами
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Chokniti-Studio / Shutterstock / Fotodom

В Среднеколымске в Якутии тела умерших вынуждены хранить в подвале рядом с продуктами по одной причине. Жители якутского города пожаловались властям на отсутствие морга, передает SakhaDay.

Россияне поделились, что до приезда криминалистов трупы хранятся в подвале рядом с провизией, которую завозят предприниматели. Одна из жительниц Среднеколымска отметила, что проблема с моргом возникла давно. Она привела в пример историю, когда жителям приходилось отогревать покойника перед вылетом в город судмедэксперта.

Также жители посетовали на то, что у местной станции скорой помощи нет гаража для автомобилей. Власти подчеркнули, что разберутся с этой ситуацией.

До этого сообщалось, что в населенном пункте Николаевка в Красноярском крае на свалке нашли упаковки от цинковых гробов участников специальной военной операции (СВО).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и США обсуждают «величайшую сделку» по снятию санкций и освоению Сибири. Зеленский называл ее «пакетом Дмитриева»

    Как получить алименты с отца, у которого «ничего нет». Отвечают юристы

    Самолет Malaysia Airlines «растворился» в небе. Самые интересные версии его судьбы

    Огромная глыба льда рухнула на голову россиянину

    Буданов прокомментировал переговоры в Женеве

    В России нашли способ укреплять десны без операции

    Макаревич заработает миллионы в День защитника Отечества

    Сменившая имидж певица Глюкоза заявила о желании сделать пластику

    СК заинтересовался выдачей российским семьям земли на скотомогильнике

    Индия решит судьбу российских страховых компаний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok