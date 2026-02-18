Реклама

Россия
11:56, 18 февраля 2026Россия

Упаковки от цинковых гробов военных нашли на свалке в российском регионе

В Красноярском крае на свалке нашли упаковки от цинковых гробов участников СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: mojahata / Shutterstock / Fotodom  

В населенном пункте Николаевка в Красноярском крае на свалке нашли упаковки от цинковых гробов участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает портал «Прима ТВ».

Как рассказала корреспондент издания Анна Гейнце, жители Николаевки давно замечали, что близ мусорных контейнеров появляются фанерные листы от цинковых ящиков, и на некоторых листах фанеры даже сохраняются фамилии и звания бойцов. «Упаковки даже с именами (...) Чтобы у вас не было сомнения, что это именно эти ящики, вот каркас [от гроба] — люди по соседству даже забирают хорошую древесину, печки топить», — рассказала она.

Таблички не отрывают — даже с фамилиями парней, которые погибли на СВО. Выбрасывают просто на мусорку

Александржитель Николаевки

17 февраля издание сообщило, что упаковки от цинковых гробов убрали со свалки. О какой-либо проверке в регионе по факту случившегося неизвестно.

Ранее стало известно о сливавших данные о цинковых гробах с телами бойцов СВО российских военкомах.

