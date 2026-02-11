Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Россия
17:36, 11 февраля 2026

Стало известно о сливавших данные о цинковых гробах с телами бойцов СВО военкомах

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: mojahata / Shutterstock / Fotodom  

Сотрудники военкомата Удмуртии передавали похоронщикам из «Иж Ритуала» данные о смерти бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на региональное Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) сообщает «Коммерсантъ».

Как стало известно УФАС, сливавшие информацию военкомы среди прочего передавали похоронному бюро данные о прибытии в регион спецрейсов с цинковыми гробами, в которых перевозят останки военных. Утверждается, что благодаря сговору сотрудников военкомата и похоронщиков две трети похорон военных проходили через одно и то же ритуальное агентство.

В качестве примера приводится случай с телом участвовавшего в СВО бойца, которое сотрудники агентства забрали в свое распоряжение без какого-либо согласования с семьей военного. Таким же образом похоронное бюро назначило и дату похорон. Родственников военных оповещали о судьбе тел лишь постфактум.

Военкомат и похоронщики отрицают факт сговора, однако признают, что в одном из случаев похорон допустили нарушения.

Ранее сообщалось, что вдова бойца специальной военной операции с позывным Ювелир из Арамиля в Свердловской области вскрыла цинковый гроб с останками мужа и столкнулась с двумя загадками.

