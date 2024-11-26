Россиянка настояла на вскрытии цинкового гроба бойца СВО. Поводом для сомнений стала одна надпись

В Челябинской области россиянка настояла на вскрытии цинкового гроба бойца СВО

В Челябинской области семья настояла на вскрытии цинкового гроба бойца специальной военной операции (СВО) Игоря Косимова. В нем оказался не его тело, сообщила племянница военного.

Весь последний месяц военный не выходил на связь с родными. Его семья начала поиски — «пробивала» информацию по реестрам Министерства обороны России, спрашивала в военкомате, однако везде им отвечали, что с ним все в порядке. Извещение о смерти жене Косимова пришло только 19 ноября. Уже вскоре после этого семье привезли тело бойца.

По данным 74.ru, прощание с военным должно было состояться 24 ноября в поселке Ржавка. При этом к утру поселковая администрация сообщила, что родственникам доставили тело не того человека.

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

Надпись с инициалами стала поводом для сомнений

Племянница изначально поняла, что что-то не так: сначала ее насторожили копия паспорта и сопроводительные справки, присланные вместе с гробом. Затем вызвала вопросы и подпись на самом гробе: «Касимов М.Г.» — фамилия написана с ошибкой, инициалы оказались не те.

В итоге женщина потребовала дополнительный осмотр тела и была права в своих подозрениях. На осмотре в морге стало понятно, что это точно не Косимов.

Народа было много, я стояла в самом конце и видела только ноги. Он не подходит даже по телосложению, понимаете? Там мальчик лежал молодой. Он не первой свежести, этому телу год или полгода точно племянница Игоря Косимова

Россияне выяснили, что им прислали цинковый гроб с телом молодого военного из Тюмени. Его данные совпали с теми, что в копии паспорта, в сопроводительных справках тоже все оказалось верно. В связи с этим семья Косимова, уже узнав детали, хочет разобраться. В частности, родственники настояли на вскрытии гроба, присланного в Тюмень, и проведении ДНК-анализа обоих тел.

«Какой бы он там [в Тюмени] не лежал, мы должны удостовериться, что это именно он», — указала в заключение его племянница.

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Цинковые гробы бойцов СВО вскрывают не первый раз

Ранее на Урале вскрыли цинковый гроб еще одного бойца СВО. Его родственников не устроила причина смерти, указанная в медицинском заключении. Впоследствии на теле военного заметили ожоги и гематомы.

В мае сестра еще одного военного Олега Смирнова настояла на вскрытии цинкового гроба. Россиянка усомнилась в причинах гибели родственника и захотела увидеть его тело. История произошла в Свердловской области. В военкомате семье сообщили, что он покончил с собой. Там же им выдали копию врачебного свидетельства о смерти из Донецка.

В феврале 2024 года в Свердловской области матери участника СВО в последний момент также удалось отменить похороны сына. Россиянка добилась вскрытия цинкового гроба, в котором бойца доставили в родной город. Тогда же женщина захотела узнать, что именно с ним произошло во время боев с украинскими военными.