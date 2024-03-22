Семья погибшего участника СВО вскрыла его гроб и отказывается от похорон. Чего они добиваются?

Погибшего на СВО жителя Урала два месяца не могут похоронить из-за справки

Семья российского военнослужащего, участвовавшего в специальной военной операции (СВО) на Украине, вскрыла цинковый гроб и отказывается его хоронить уже в течение двух месяцев. Родственники военнослужащего не верят тому, что написано в медицинских справках.

Близкие бойца СВО не верят тому, что написано в медицинской справке

Тело 47-летнего Вячеслава Сараева привезли в родной поселок Мартюш в Каменском районе Свердловской области еще 24 января, спустя девять дней после его кончины. В заключении написано, что причиной послужила сердечная недостаточность. Однако мать россиянина уверяет, что он был абсолютно здоров. Брат Вячеслава подтвердил, что у ушедшего на СВО по контракту бойца никогда не было проблем с сердцем.

Сразу возникает подозрение, что что-то не то. С нами связался его командир, который уверяет, что это не сердечный приступ. (...) Может быть, произошла какая-то ошибка, и в нашу справку внесли результаты экспертизы другого бойца двоюродный брат Вячеслава Сараева

В связи с зародившимися сомнениями близкие военнослужащего в последний момент отменили траурную церемонию и потребовали вскрыть цинковый гроб. Они заявили, что хотят провести медицинскую экспертизу. Чтобы добиться соответствующего разрешения, им пришлось обойти администрацию города, военкомат и прокуратуру. В итоге гроб вскрыли в присутствии правоохранительных органов, был составлен протокол. На теле Вячеслава обнаружили ожоги и гематомы.

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По словам матери россиянина, она сразу поняла, что у него не сердечная недостаточность. Она также отметила, что семье выдали справку только с предварительной причиной, а с окончательной — не предоставляют. Почему, подчеркнула она, ей не ясно.

В СК нам говорят, что до сих пор не получили документы из Ростова. Здесь, я уверен, есть подвох — от нас явно что-то скрывают двоюродный брат Вячеслава Сараева

Кроме того, семья бойца опасается, что не получит выплаты в размере пяти миллионов рублей из-за того, что Вячеслав, согласно медицинской справке, якобы не получил боевых ранений.

Семью бойца предостерегли от длительного хранения тела родственника в морге

Тем временем семье россиянина начали поступать предостережения от свердловских общественников. Там объясняют, что морг, в котором находится тело россиянина, не предназначен для длительного хранения, там нет глубокой заморозки. Глава отделения общественной организации инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал» Александр Кукарин отметил, что, как правило, в морг поступают тела из больницы и они хранятся не более двух-трех дней.

И пока родственники ждут документа, он же у них «поплывет». Тело начнет разлагаться Александр Кукарин глава отделения общественной организации инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал»

Кукарин подчеркнул, что пытался поговорить с близкими Вячеслава Сараева и предупредить их, но те отказываются хоронить бойца.

В администрации поселка заявили, что впервые сталкиваются с подобной ситуацией. Там рассказали, что для погребения военнослужащего уже все готово, но родственники не хотят назначать дату похорон. Заместитель главы Каменского городского округа Елена Балакина подчеркнул, что по факту сложившейся ситуации было назначено межведомственное совещание.

Ранее семьи бойцов СВО уже вскрывали цинковые гробы из-за собственных сомнений

Между тем ситуация в Свердловской области — не первый случай вскрытия цинковых гробов в России. Ранее в марте жительница Волгограда вскрыла цинковый гроб сына, участвовавшего в СВО, из-за сомнений в том, что он покончил с собой. В таком случае не положена ни компенсация на похороны, ни выплаты, а прощание — без воинских почестей.

По ее словам, повреждения на его теле, обнаруженные после вскрытия, по ее мнению, говорят о том, что его сына жестоко избили. По прошествии времени близким бойца СВО сообщили, что уголовное дело все-таки возбудили, однако никаких письменных тому подтверждений семья не получила.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Между тем судебно-медицинский эксперт Ольга Фатеева отмечает, что вскрывать цинковый гроб запрещено с случаях, создающих угрозу жизни и здоровью окружающих, к примеру, инфекциях или радиации. При других обстоятельствах, особенно если груз был доставлен из-за границы, вскрытие гроба — естественное желание близких.

При этом специалист обратила внимание, что с течением времени установить точную причину, которая унесла жизнь военнослужащего, становится все сложнее. «На это влияют изменения, происходящие с телом: гниение, мумификация, жировоск, торфяное дубление, а также разрушения тела насекомыми и животными», — пояснила она, отметив, что цинк гнилостные изменения замедляет.