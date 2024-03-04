Россиянка вскрыла гроб сына, погибшего на СВО. Она не поверила в его самоубийство

Жительница Волгограда вскрыла гроб погибшего на СВО сына и увидела следы побоев

Жительница Волгограда вскрыла цинковый гроб погибшего на специальной военной операции (СВО) сына, так как сомневалась в причине его смерти. 34-летний доброволец с позывным Мудрый подписывал контракт с Минобороны дважды — весной 2022 года и летом 2023-го.

Он поддерживал связь с матерью и периодически присылал ей деньги. А однажды сообщил, что его отправляют на передовую. Последний раз Мудрый общался с матерью 11 декабря 2023 года. После этого на связь он не выходил.

Родственникам сообщили о самоубийстве военнослужащего

Мать Мудрого пошла военкомат перед Новым годом и сообщила, что ее сын пропал. Ответа на запрос не было целый месяц. А 30 января родным в военкомате сообщили, что мужчина погиб. В тот же день туда пришла справка о том, что Мудрый совершил самоубийство.

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Это вызвало сомнения у матери военнослужащего. Она отправилась к комиссару в попытке доказать, что ее сын не мог покончить с собой.

8 февраля родным позвонил солдат, сопровождающий тело погибшего. У него спросили, какая причина смерти указана в документах. Там было сказано, что Мудрый погиб.

Позже мы случайно увидели второй документ на Антона. В первом написано «погиб», а в другом — «суицид». Второй документ, как предполагаем, мы не должны были видеть вообще, а должны были бы об этом узнать во время оформления похорон. Так как официально его признали суицидником, нам ни компенсация не положена на похороны, ни выплаты, а прощание — без воинских почестей. бывшая жена погибшего военного

Помимо этого, в выданной родным справке в качестве даты смерти указано 15 декабря, а в документе о суициде стоит дата 20 декабря. Также в справке, выданной родственникам, написано о выявленных множественных переломах черепа и лицевых костей в результате выстрела из огнестрельного оружия.

В день похорон мать мужчины потребовала вскрыть цинковый гроб

Мать военнослужащего вскрыла его гроб в день похорон. По ее словам, увиденное привело ее в шок.

«Это был ужас. Он весь черный, глаза нет, нос сломан, с правой стороны зубов нет, нижняя губа разорвана. На левом ухе алая кровь еще была, хотя уже два месяца прошло. Мы его только по татуировке на ноге узнали», — рассказала женщина.

После этого она убедилась в том, что ее сын не совершал самоубийство, а повреждения на его теле, по ее мнению, говорят о том, что его жестоко избили. В связи с этим родные решили подать в полицию заявление об убийстве, однако, по их словам, принимать его сначала отказались.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Позже им сообщили, что уголовное дело все-таки возбуждено. Однако никаких письменных подтверждений родственники не получили. Бывшая жена военнослужащего обратилась в аппараты уполномоченных по правам человека по Волгоградской области и России, в аппарат президента, а также к нескольким депутатам.

«Если бы он хотел убить себя, он бы с гранатами на врага побежал. Но ни в коем случае не стал бы где-то там в углу это делать», — убеждены родственники.

Судмедэксперт не увидел на снимках признаков насильственной смерти

На условиях анонимности судмедэксперт рассказал порталу V1.ru, что признаков насильственной смерти на теле военнослужащего не определяется. По его словам, тело могло долгое время пролежать лицом вниз.

«Вероятно, тело умершего длительное время лежало лицом вниз, чем можно объяснить выраженные гнилостные изменения в лицевой части черепа. Темные пятна на туловище — следствие тех же процессов», — объяснил эксперт.

Адвокат по военным делам Максим Гребенюк посоветовал родным найти юриста и добиваться рассмотрения их заявлений в военном следственном отделе. «Случаи, когда по военным выдавали две справки с разными причинами смерти и датами, мне неизвестны», — заявил он в беседе с порталом.