Россиянка вскрыла цинковый гроб с телом участвовавшего в СВО сына. Она хотела узнать причину его гибели ради выплат

На Урале мать вскрыла цинковый гроб, чтобы выяснить причину смерти участника СВО

В Каменске-Уральском Свердловской области с 25 января не могут похоронить участника СВО Вячеслава Сараева — его мать в последний момент отменила торжественные похороны сына и добилась вскрытия цинкового гроба, в котором бойца доставили в родной город. Причиной стало желание матери установить, что с ним произошло в зоне спецоперации.

Что хочет доказать мать бойца?

В справке, сопровождавшей тело, указан диагноз «сердечная недостаточность». Как заявил брат Сараева, неофициально военные сообщили им, что сердце участника СВО не выдержало испуга, а официальные обстоятельства случившегося не изложены до сих пор. Дополнительные сомнения появились, когда с семьей Сараева связался командир бойца и опроверг версию об испуге как причине остановки сердца.

Из-за того, что боец якобы не получил боевых ранений, его родные опасаются, что не получат выплаты — вдовам и другим близким родственникам бойцов положено несколько миллионов рублей. Семья хочет доказать, что на самом деле Сараев был героем, и получить эту выплату

Брат военнослужащего уверен, что, излагая версию о сердечной недостаточности, командование бойца «имеет какой-то интерес».

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

При заключении контракта Сараев успешно прошел медкомиссию

По словам брата военнослужащего, при жизни он не жаловался на сердце, к тому же с серьезными проблемами Сараева не взяли бы на службу в Вооруженные силы.

«Сразу возникает подозрение, что что-то не то (...) Может быть, произошла какая-то ошибка, и в нашу справку внесли результаты экспертизы другого бойца» брат Вячеслава Сараева

В утвержденном перечне диагнозов, при которых россиянина не возьмут на контрактную службу в период мобилизации, упоминаются болезни сердца, сопровождающиеся сердечной недостаточностью III функционального класса, а также гипертония II стадии с артериальной гипертензией II степени при наличии церебральных расстройств.

Что узнала семья бойца после вскрытия гроба?

Чтобы добиться вскрытия, мать военнослужащего была вынуждена написать множество запросов в городские инстанции — от администрации города до прокуратуры, лишь после этого власти разрешили вскрыть гроб. Отмечается, что его вскрывали в присутствии сотрудников полиции, а по итогам вскрытия составили протокол.

Брат бойца сообщает, что на теле Сараева обнаружены синяки и ожоги. Были ли травмы несовместимы с жизнью, пока неизвестно — установить это предстоит судмедэкспертам

Об этом говорит и военком города Евгений Кудинов. По его словам, родственники Сараева могут обратиться в Следственный комитет, и при возбуждении уголовного дела будут назначены новые исследования, которые установят истину.