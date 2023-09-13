Шойгу утвердил перечень болезней, с которыми не возьмут на контракт. Кого освободят от службы в период мобилизации?

Шойгу утвердил список болезней, с которыми не возьмут на контракт по мобилизации

Министерство обороны России подготовило перечень диагнозов, из-за которых ограниченно годного россиянина не возьмут на контрактную службу в период мобилизации или военного положения. Документ подписан главой оборонного ведомства Сергеем Шойгу и опубликован на официальном портале правовой информации.

Всего в перечне — 26 пунктов, в которых перечислены заболевания и состояния организма, препятствующие зачислению на контрактную службу при мобилизации.

В первую очередь упоминаются заболевания, которые могут передаться потенциальным сослуживцам россиянина — вирус иммунодефицита человека, гепатиты B и С, активный туберкулез органов дыхания и костей.

Также в списке перечислены хронические заболевания, которые не позволят военнослужащему выполнять свои воинские обязанности:

злокачественные опухоли;

болезни сердца, сопровождающиеся сердечной недостаточностью III функционального класса;

гипертония II стадии с артериальной гипертензией II степени при наличии церебральных расстройств;

сахарный диабет I типа;

психические расстройства и нарушения психики из-за употребления психоактивных веществ;

бронхиальная астма средней степени тяжести;

эпилепсия;

пережитые инсульты и их последствия.

Со слабым зрением и последствиями старых травм также не мобилизуют

Мобилизовать россиянина не смогут, если острота зрения одного глаза составляет 0.09 и ниже, а другого — 0.4 или выше. Офтальмологи описывают это состояние как близкое к слепоте.

Среди последствий травм, препятствующих службе по контракту в период мобилизации, перечислены:

посттравматические и послеоперационные протезированные дефекты костей черепа менее 40 квадратных сантиметров;

последствия огнестрельных переломов длинных костей с умеренным нарушением функции конечности, такие как остеомиелит, ложный сустав или осевое укорочение руки или ноги от 5 до 8 сантиметров включительно;

повреждения кожи после травм или ожогов, которые не дают конечности нормально функционировать.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Россиян с отсутствующими конечностями или органами также не возьмут на контракт

Полное отсутствие некоторых органов или конечностей является противопоказанием к службе по контракту в период мобилизации или в военное время — в документе речь идет об отсутствии глазного яблока или почки, отсутствии руки до верхней трети плеча или ноги до бедра, отсутствии кисти до пястных костей или кистевого сустава.

Кроме того, по мобилизации не возьмут тех, у кого нет:

трех пальцев на уровне пястно-фаланговых суставов или четырех пальцев на уровне дистальных концов основных фаланг;

первого и второго пальцев на уровне пястно-фаланговых суставов;

первого пальца на уровне межфалангового сустава и второго-пятого пальцев на уровне дистальных концов средних фаланг;

первых пальцев на уровне пястно-фаланговых суставов на обеих кистях.

Ограничений для службы по контракту меньше, чем для срочной службы

В то время как в расписании для мобилизации перечислены всего 26 пунктов из заболеваний и состояний, в расписании болезней для призыва таких пунктов — 88.

Например, если у человека есть нарушения речи — заикание — отправить на призывную службу его не смогут. Недостаточное физическое развитие также препятствует срочной службе, но не мешает службе в период мобилизации.

Также к болезням, которые освобождают от службы по призыву, но не указаны в новом документе — болезни уха, эндокринной системы, микозы (заболевания, вызванные грибками) и болезни мочеполовой системы.

Частичная мобилизация была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Спустя чуть больше двух месяцев, 28 октября, она завершилась. С тех пор власти регулярно подчеркивали, что новых волн мобилизации не планируется и не требуется.