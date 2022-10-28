Шойгу доложил Путину о завершении мобилизации

Глава Минобороны Шойгу доложил президенту Путину о завершении мобилизации

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об окончании частичной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

Обращаясь к российскому лидеру, Шойгу уточнил, что отправка призванных по мобилизации граждан завершена. Он также подчеркнул, что оповещение граждан прекращено. «Установленное вами задание — 300 000 человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — заверил глава Минобороны.

Министр добавил, что участие в специальной военной операции (СВО) по-прежнему могут принять добровольцы и кандидаты на прохождение военной службы по контракту.

Ранее глава оборонного ведомства назвал число мобилизованных граждан, которые уже отправлены в зону проведения специальной военной операции (СВО).

О частичной мобилизации в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Заявлялось, что призыву подлежат ранее прошедшие военную подготовку и имеющие определенные военно-учетные специальности. В первую очередь призывают тех, у кого есть боевой опыт. Позже глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что в действующую армию планируют призвать 300 тысяч резервистов.