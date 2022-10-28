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17:10, 28 октября 2022Россия

В зону СВО отправили 82 тысячи мобилизованных россиян

Шойгу доложил Путину об отправке 82 тысяч российских мобилизованных в зону СВО

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Министр обороны Сергей Шойгу в беседе с российским президентом Владимиром Путиным назвал число мобилизованных граждан, которые уже отправлены в зону проведения специальной военной операции (СВО). Трансляцию встречи ведет Telegram-канал Кремля.

По данным главы Минобороны, в зону СВО отправлены 82 тысячи новобранцев. Они прошли военные учения, отметил министр. «Была развернута масштабная работа во всех регионах нашей страны», — заключил Шойгу.

Он также раскрыл точные данные по призванным мужчинам. По его словам, в войска были направлены более 1300 представителей органов исполнительной власти и более 27 тысяч бизнесменов. Средний возраст военных — 35 лет.

28 октября Шойгу доложил Путину о завершении мобилизации. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была выполнена.

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Варвара Кошечкина
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