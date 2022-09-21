Президент России Путин объявил частичную мобилизацию в России

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с заявлением о начале частичной мобилизации в России. Обращение президента было показано по российскому телевидению, его транслировал в том числе канал «Россия-24».

По словам Путина, призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность. По словам Путина, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Путин отметил, что Россия не имеет морального права отдать близких людей — жителей ДНР и ЛНР — на «растерзание палача», не может не откликнуться на их стремления самим определять свое будущее. По словам Путина, мобилизация начинается с 21 сентября.

Общественники Донбасса, Херсонщины и Запорожья попросили местные власти о референдуме

19 февраля общественные палаты ДНР и ЛНР с разницей в полчаса обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с призывом немедленно провести референдум о вхождении в состав России.

Вслед за ними с аналогичными обращениями выступили в Херсонской и Запорожской областях Украины. Власти перечисленных регионов поддержали обращения общественников. Глава ДНР назвал идею референдума своевременной и объявил, что Донбасс «возвращается домой».

20 сентября Денис Пушилин также обратился к Путину с просьбой как можно скорее рассмотреть вопрос о включении Донбасса в состав России в том случае, если граждане региона примут соответствующее решение. «Многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью Великой Страны, которую всегда считал своей Родиной», — написал он в своем Telegram-канале. Глава ЛНР Пасечник также сообщил, что обратится к Путину с аналогичной просьбой. Республики уже начали подготовку к референдуму, который пройдет в смешанном формате.

Во всех объявивших о референдумах регионах голосование запланировано в период с 23 по 27 сентября.

В мире уже отказались признавать итоги референдумов, если они пройдут

Первым из мировых лидеров, отреагировавших на сообщения о референдумах, стал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он заявил, что запланированные референдумы являются «фиктивными», так как они «не охватываются международным правом». Шольц заранее объявил о непризнании результатов народного голосования и потребовал от России вывести войска с территории Украины. С Германией солидаризировались Польша и Франция — польский президент Анджей Дуда заявил, что запланированные референдумы «ничего не стоят», а глава Франции Эмманюэль Макрон назвал референдумы цинизмом и провокацией.

Позицию Шольца поддержал и генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг. Он сообщил, что военный блок не признает результаты референдумов.

В ответ на заявления Шольца российский сенатор Владимир Джабаров отметил, что мнением Германии «никто не интересовался» и в ироничной форме сообщил, что Россия может так же не признать «поглощение» Федеративной республикой Германией «другого независимого немецкого государства» — ГДР.

При этом на Украине отнеслись к запланированным в Донбассе, на Херсонщине и в Запорожье референдумам иначе. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предположил, что голосование в этих регионах ничего не изменит и назвал их проведение «актом отчаяния». Кулеба добавил, что Киев продолжит боевые действия на юго-востоке страны.

«Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их», — подытожил он.

На фоне грядущих референдумов Госдума приняла поправки о мобилизации и военном положении

Согласно поправкам, в статье 63 Уголовного кодекса «Обстоятельства, отягчающие наказание» появятся слова «мобилизация» и «военное положение». Уголовный кодекс предлагается также дополнить статьями 352.1 («Добровольная сдача в плен») и 356.1 («Мародерство»). В перечне отягчающих обстоятельств обозначена такая формулировка: совершение преступления «в период мобилизации или военного положения, в военное время».

Неявка на военные сборы по задумке авторов законопроекта будет караться лишением свободы на срок до десяти лет, дезертирство — до 15 лет, а отказ от участия в военных действиях — на срок до трех лет.

Нижняя палата российского парламента 20 сентября одобрила поправки единогласно сразу во втором и третьем чтениях, а в Совфеде уже заявили, что готовы рассмотреть их через день после Госдумы — 21 сентября.