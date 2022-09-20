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Госдума приняла закон с поправками о наказании за дезертирство и мародерство

Госдума приняла закон с поправками о наказании за дезертирство, мародерство и сдачу в плен

Фото: Сергей Шахиджанян / Коммерсантъ

Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях закон с поправками к Уголовному кодексу (УК) РФ, вводящими ответственность за дезертирство в период военного времени, мародерство, уничтожение оружия и военной техники, а также сдачу в плен. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, неявка на военную службу по призыву или дезертирство наказывается лишением свободы на срок до десяти лет. Кроме того, поправки к УК предполагают ответственность до пяти лет лишения свободы за уничтожение оружия в военное время.

Отмечается, что Уголовный кодекс также дополнен статьей об ответственности до 15 лет лишения свободы за мародерство в период военного положения.

Ранее стало известно, что Государственная Дума единогласно одобрила введение в Уголовный кодекс (УК) понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Так, в пункте «л» части 1 статьи 63 УК РФ «Обстоятельства, отягчающие наказание» в случае принятия закона появятся слова «мобилизация» и «военное положение».

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Сергей Истомин
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