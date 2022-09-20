Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Госдума одобрила введение в УК понятий «мобилизация» и «военное время»

ГД проголосовала за введение в УК понятий «мобилизация» и «военное время»
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Государственная Дума единогласно одобрила введение в Уголовный кодекс (УК) понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Трансляция пленарного заседания велась на официальном портале нижней палаты парламента. За принятие поправок проголосовали 389 депутатов.

В пункте «л» части 1 статьи 63 Уголовного кодекса «Обстоятельства, отягчающие наказание» в случае принятия закона появятся слова «мобилизация» и «военное положение».

Также в предлагаемых поправках к УК предполагается ответственность за мародерство в военное время, отказ от исполнения приказов командиров, отказ от участия в военных действиях и срыв оборонного заказа.

В Совете Федерации заявили, что готовы рассмотреть принятие поправок уже 21 сентября. После этого закон должен подписать президент. Поправки вступят в силу после публикации.

С 24 февраля Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите республик Донбасса и «денацификации» Украины. Президент России Владимир Путин указывал на отправку на Украину только профессиональных военных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
В уголовный кодекс предложили внести понятия «мобилизация» и «военное время»
Назван самый популярный новый iPhone
Названы раздражающие женщин вещи в гардеробе у мужчин
Глава ЛНР подписал закон о проведении референдума
В Херсоне заявили о невозможности проголосовать на референдуме с Украины
В Госдуме объяснили быстрое принятие поправок о мобилизации и военном времени
В Херсоне пообещали не преследовать противников присоединения к России
Автор поправок к Уголовному кодексу отказалась связывать их с мобилизацией
Стало известно об избрании нового президента РАН
Президент Молдавии встретится с генсеками ООН и НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.