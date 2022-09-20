Госдума одобрила введение в УК понятий «мобилизация» и «военное время»

ГД проголосовала за введение в УК понятий «мобилизация» и «военное время»

Государственная Дума единогласно одобрила введение в Уголовный кодекс (УК) понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Трансляция пленарного заседания велась на официальном портале нижней палаты парламента. За принятие поправок проголосовали 389 депутатов.

В пункте «л» части 1 статьи 63 Уголовного кодекса «Обстоятельства, отягчающие наказание» в случае принятия закона появятся слова «мобилизация» и «военное положение».

Также в предлагаемых поправках к УК предполагается ответственность за мародерство в военное время, отказ от исполнения приказов командиров, отказ от участия в военных действиях и срыв оборонного заказа.

В Совете Федерации заявили, что готовы рассмотреть принятие поправок уже 21 сентября. После этого закон должен подписать президент. Поправки вступят в силу после публикации.

С 24 февраля Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите республик Донбасса и «денацификации» Украины. Президент России Владимир Путин указывал на отправку на Украину только профессиональных военных.