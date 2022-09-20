Поправки в УК о наказании за дезертирство и мародерство примут за два дня

Поправки о наказании за дезертирство и мародерство в УК РФ могут принять 20 сентября

Госдума может принять поправки в Уголовный кодекс (УК) о наказании за дезертирство и мародерство уже во вторник, 20 сентября, а Совет Федерации 21 сентября. Такие сроки назвал источник РИА Новости.

«Планируется, что Госдума примет сегодня соответствующий законопроект во втором и третьем чтении, Совет Федерации одобрит завтра», — заявил собеседник агентства.

О том, что поправки в УК могут принять за два дня, заявил ТАСС сенатор Андрей Клишас. По его словам, Совфед готов рассмотреть внесение изменений 21 сентября, если поправки будут приняты Государственной думой.

О внесении пакета поправок в законопроект об изменениях в Уголовном кодексе, который был принят в первом чтении в июле, стало известно ранее 20 сентября. Депутаты нижней палаты парламента, помимо прочего, рассмотрят ввод в УК РФ понятий «мобилизация» и «военное время». Кроме того, согласно поправкам, может быть увеличен срок лишения свободы за неявку на военную службу по призыву или дезертирство, а также будут введены статьи: «Добровольная сдача в плен» (статья 352.1) и «Мародерство» (статья 356.1).