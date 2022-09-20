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В Госдуме предложили сажать на 10 лет добровольно сдавшихся в плен военных

Депутат Госдумы предложили сажать на срок до 10 лет добровольно сдавшихся в плен военных

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому военнослужащих России, добровольно сдавшихся в плен при отсутствии признаков госизмены, будут наказывать лишением свободы сроком до 10 лет. Об этом пишет РБК.

Уточняется, что поправки введут несколько новых статей Уголовного кодексе России: статья 352.1 («Добровольная сдача в плен») и статья 356.1 («Мародерство»).

Так за добровольную сдачу в плен грозит от трех до 10 лет лишения свободы. При этом в перечне отягчающих обстоятельств числится совершение преступления «в период мобилизации или военного положения, в военное время», которое приводится в пункте «л» статьи 63 УК.

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Никита Абрамов
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