Кремль ответил на вопрос о необходимости мобилизации в России

Песков заявил, что в настоящий момент речи о мобилизации в России из-за СВО не идет

В настоящее время речи о мобилизации в России на фоне специальной военной операции по защите республик Донбасса не идет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«В настоящий момент — нет, об этом речь не идет», — сказал пресс-секретарь президента, оценивая необходимость полной или частичной мобилизации в стране.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ответил на вопрос о вбросах про мобилизацию в России. По его словам, в стране складывается равновесная ситуация, поэтому гражданам не стоит опасаться подобной ложной информации.

При этом 12 сентября в Госдуму внесли законопроект, который позволяет многодетным гражданам России вступать в мобилизационный резерв. На данный момент россияне, имеющие трех и более детей, не призываются на военные сборы независимо от желания.