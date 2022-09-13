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В Госдуме ответили на вопрос о вбросах про мобилизацию

Лидер ЛДПР Слуцкий заявил, что россиянам не стоит опасаться вбросов про мобилизацию

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

В России равновесная ситуация, поэтому гражданам не стоит опасаться вбросов про всеобщую мобилизацию. Об этом заявил лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, чьи слова приводит РИА Новости.

«В стране равновесная ситуация, нам не надо опасаться вбросов про мобилизацию», — ответил слуцкий на вопрос журналистов в нижней палате парламента о всеобщей мобилизации в стране.

Также он добавил, что специальная военная операция России на Украине (СВО) на данный момент прошла точку невозврата.

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Ранее глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что признаков необходимости проведения военной мобилизации и введения военного положения в стране нет.

При этом 12 сентября в Госдуму внесли законопроект, который позволяет многодетным гражданам России вступать в мобилизационный резерв. На данный момент россияне. имеющие трех и более детей, не призываются на военные сборы независимо от желания.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале СВО. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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